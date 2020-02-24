Україна та Польща узгодили дату проведення парламентської асамблеї

Українські та польські парламентарії узгодили дату та час проведення засідання парламентської асамблеї України і Республіки Польща. Воно відбудеться 23-25 березня у Варшаві

Фото: ВР

Українські та польські парламентарії узгодили дату та час проведення засідання парламентської асамблеї України і Республіки Польща. Воно відбудеться 23-25 березня у Варшаві

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ. "Заступниця голови Верховної ради України Олена Кондратюк і віце-маршалок Сейму Республіки Польща Ришард Терлецький погодили дату та місце проведення засідання парламентської асамблеї України і Республіки Польща. Згідно з домовленістю співголів асамблеї, досягнутою під час їхньої зустрічі у місті Красічин, засідання відбудеться 23-25 березня цього року у Варшаві", - йдеться у повідомленні. Також зазначається, що сторони обговорили наповнення майбутньої зустрічі українських і польських парламентаріїв. "До порядку денного варшавського засідання увійдуть, зокрема, питання взаємодії двох країн у сфері інтеграції України до ЄС та НАТО, розвитку міжрегіональної співпраці, реалізації спільних проектів, співробітництва в рамках "ініціативи Трьох морів", правового та соціального захисту українських трудових мігрантів, які працюють у Республіці Польща", - йдеться у повідомленні. За словами Кондратюк, остаточний перелік питань, а також позицію української сторони щодо ключових питань українсько-польського міжпарламентського партнерства буде обговорено і затверджено під час зустрічі української частини асамблеї з головою Верховної ради України Дмитром Разумковим.

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