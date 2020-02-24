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24 лютого 2020, 13:04 23

"Нафтогаз" погрожує відключити опалення в 14 областях

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24 лютого 2020, 13:04 23
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Через несплачені борги за газ перед 52 теплопостачальники з 1 березня можуть припинити отримувати газ для опалення домівок українців
Через несплачені борги за газ перед 52 теплопостачальники з 1 березня можуть припинити отримувати газ для опалення домівок українців

Про це повідомляють у пресслужбі "Нафтогазу", пише RegioNews.

Зазначається, що загальна сума заборгованості, яку теплопостачальники мають погасити перед "Нафтогазом" до 25 лютого, складає 3922,8 млн грн. У разі несплати коштів "Нафтогаз" не матиме права постачати газ на такі теплопостачальні компанії, а отже споживачі цих компаній залишаться без опалення.

Заборгованість мають теплопостачальники, які розташовані у 14 областях України, зокрема у таких містах, як Київ, Дніпро, Павлоград, Маріуполь, Житомир, Біла Церква, Ірпінь, Буча, Щастя, Миколаїв, Одеса, Полтава, Острог, Шостка, Харків, Херсон та Хмельницький.

"Для уникнення ризиків припинення теплопостачання населення "Нафтогаз" наголошує на необхідності термінового проведення розрахунків відповідно до вимог положення про ПСО", — зазначають у "Нафтогазі".

24 січня у "Нафтогазі" повідомляли, що проблеми з погашенням заборгованості мають тепловики у 30 містах України. До 30 січня 19 теплокомуненерго свої борги за газ погасили.


#газ #опалення #борги
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