У Франківську відстояли від забудови частину землі біля міського озера
Як інформує RegioNews, про це повідомив на своїй сторінці у facebook міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків
"Усі пам'ятають територію біля озера, яку ми намагалися вберегти від забудови. Отож є дві новини. Хороша полягає в тому, що за цією адресою таки буде облаштовано громадський простір. А погана - відстояли лише 1, 17 га з 4-х", - йдеться у дописі.
Мова йде про 4 га землі на вул. Південний бульвар-Гурика, яка перебуває в оренді ТзОВ "Гаразд" Костянтина Бородайка. Мер запевняє, що місто використовувало всі методи в межах закону та повноважень, аби відстояти ділянку від забудови.
Раніше голова повідомляв, що на його думку на цій ділянці варто облаштувати великий громадський простір імені Героя Небесної Сотні Романа Гурика з капличкою Помісної Української Церкви. У грудні 2018 року поблизу міського озера Руслан Марцінків разом із депутатами міськради та Муніципальною вартою встановили намет, щоб не допустити до ділянки забудовника.
Проте, суди розпорядилися інакше і рішення виявилося не на користь міста. Оренду визнали чинною до 2022 року. Крім того, зобов'язали місто виплатити майже 2 млн грн за перешкоди користування орендарям.
"Для того, щоб відстояти хоч частину простору, ми сьогодні пішли на Мирову угоду. Згідно із нею, частина ділянки - майже 1, 18 га залишається за містом. Її закріпимо за КП "Міський центр розвитку міста та рекреації". А також анульовується претензія на стягнення 1 млн 800 тис грн.", - повідомляє Марцінків.
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