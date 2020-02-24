Суд за позовом до міськради Рівного щодо заборони ЛГБТ- маршів не відбувся
Підготовче судове засідання за позовом рівнянина Дмитра Деркача до Рівненської міської ради щодо оскарження її рішення про заборону в місті ЛГБТ-маршів мало відбутися сьогодні, 24 лютого
Підготовче судове засідання за позовом рівнянина Дмитра Деркача до Рівненської міської ради щодо оскарження її рішення про заборону в місті ЛГБТ-маршів мало відбутися сьогодні, 24 лютого
Про це пише RegioNews з посиланням на РІВНЕ ВЕЧІРНЄ.
Проте його перенесли, оскільки відповідач – юридичний відділ Рівненської міської ради та міськвиконкому вчасно не опублікував оголошення про судове засідання в друкованих ЗМІ.
Крім того, не надав суду необхідні документи про засідання міської ради, на якому була прийнята заборона.
Суд перенесли на 18 березня.
Нагадаємо, на міськраду Рівного подали до суду через заборону ЛГБТ-маршів.
На міськраду Рівного подали до суду через заборону ЛГБТ-маршів
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