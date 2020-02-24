14:32  24 лютого
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
15:23  24 лютого
МЗС закликало українців утриматись від подорожей до Італії та Ірану
12:05  24 лютого
Суд визнав законним відновлення Насирова в кріслі глави ДФС
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2020, 12:49 7

Суд за позовом до міськради Рівного щодо заборони ЛГБТ- маршів не відбувся

Читайте также
на русском языке
24 лютого 2020, 12:49 7
Читайте также на русском языке
Підготовче судове засідання за позовом рівнянина Дмитра Деркача до Рівненської міської ради щодо оскарження її рішення про заборону в місті ЛГБТ-маршів мало відбутися сьогодні, 24 лютого
Фото: РІВНЕ ВЕЧІРНЄ
Підготовче судове засідання за позовом рівнянина Дмитра Деркача до Рівненської міської ради щодо оскарження її рішення про заборону в місті ЛГБТ-маршів мало відбутися сьогодні, 24 лютого

Про це пише RegioNews з посиланням на РІВНЕ ВЕЧІРНЄ.

Проте його перенесли, оскільки відповідач – юридичний відділ Рівненської міської ради та міськвиконкому вчасно не опублікував оголошення про судове засідання в друкованих ЗМІ.

Крім того, не надав суду необхідні документи про засідання міської ради, на якому була прийнята заборона.

Суд перенесли на 18 березня.

Нагадаємо, на міськраду Рівного подали до суду через заборону ЛГБТ-маршів.


#ЛГБТ #Рівненська міська рада
На міськраду Рівного подали до суду через заборону ЛГБТ-маршів
13 лютого 2020, 12:02
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Вахтанг Кіпіані
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Останнім шансом Сопеля був коронавірус
23 лютого 2020, 10:45
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Олександр Стаднік
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »