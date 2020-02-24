14:32  24 лютого
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
15:23  24 лютого
МЗС закликало українців утриматись від подорожей до Італії та Ірану
12:05  24 лютого
Суд визнав законним відновлення Насирова в кріслі глави ДФС
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2020, 12:43 17

На Кіровоградщині черкащанин влаштував стрілянину по патрульним

Читайте также
на русском языке
24 лютого 2020, 12:43 17
Читайте также на русском языке
В Кропивницькому невідомий, побачивши службовий автомобіль, відкрив вогонь у бік поліцейських і втік
Фото: mvs.gov.ua
В Кропивницькому невідомий, побачивши службовий автомобіль, відкрив вогонь у бік поліцейських і втік

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Національної поліції України, стрілянина сталася вночі 23 лютого.

"На місці події правоохоронці встановили, що інспектори Управління патрульної поліції (УПП) у Кіровоградській області під час патрулювання на одній із вулиць Кропивницького побачили на проїжджій частині чоловіка. Поліцейські наблизились до нього, однак чоловік раптово здійснив кілька пострілів у їхній автомобіль і почав тікати", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вже за кілька годин затримали стрільця біля одного з розважальних закладів міста. Нападником виявився 24-річний чоловік родом із Черкаської області. При поверхневому огляді правоохоронці виявили та вилучили у нього пневматичний пістолет. Зловмисник перебував напідпитку та поводився неадекватно.

За фактом події затриманному повідомили про підозру за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання.


стрельба Кировоградская область Кропивницкий полицейские
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Вахтанг Кіпіані
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Останнім шансом Сопеля був коронавірус
23 лютого 2020, 10:45
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Олександр Стаднік
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »