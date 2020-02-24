На Кіровоградщині черкащанин влаштував стрілянину по патрульним
Як повідомили RegioNews у пресслужбі Національної поліції України, стрілянина сталася вночі 23 лютого.
"На місці події правоохоронці встановили, що інспектори Управління патрульної поліції (УПП) у Кіровоградській області під час патрулювання на одній із вулиць Кропивницького побачили на проїжджій частині чоловіка. Поліцейські наблизились до нього, однак чоловік раптово здійснив кілька пострілів у їхній автомобіль і почав тікати", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, вже за кілька годин затримали стрільця біля одного з розважальних закладів міста. Нападником виявився 24-річний чоловік родом із Черкаської області. При поверхневому огляді правоохоронці виявили та вилучили у нього пневматичний пістолет. Зловмисник перебував напідпитку та поводився неадекватно.
За фактом події затриманному повідомили про підозру за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
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