На Рівненщині десятеро дітей та їх вагітна мати отруїлися чадним газом
Про це йдеться в сюжеті ТСН, передає RegioNews.
Жінку та трьох дітей довелося везти до реанімації - їхній стан був тяжким. Їхньому життю уже наразі нічого не загрожує, тож медики їх скерували у дитяче відділення, аби багатодітна сім’я була разом.
Дружину та десятьох дітей до лікарні привіз чоловік вранці із села Малушка.
За інформацією ТСН, наймолодшому хлопчику рік, найстаршому - 13. Відомо, що найменшому з малюків стало зле, його знудило. Від його плачу прокинулась мати, яка і сама відчула слабкість і швидко підняла усю сім’ю. Батько почувався ліпше і зміг самотужки привезти усіх до лікарні.
Як сталося, що сім’я отруїлася, наразі ще з’ясовують. Cім’я живе в двоповерховому будинку, який опалюється газовим котлом і попередньо відомо, що були порушені правила експлуатації.
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