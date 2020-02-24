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24 лютого 2020, 12:39 10

На Рівненщині десятеро дітей та їх вагітна мати отруїлися чадним газом

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24 лютого 2020, 12:39 10
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У Сарненській лікарні шпиталізували багатодітну родину з симптомами отруєння чадним газом. Родина з порушенням експлуатувала газовий котел
У Сарненській лікарні шпиталізували багатодітну родину з симптомами отруєння чадним газом. Родина з порушенням експлуатувала газовий котел

Про це йдеться в сюжеті ТСН, передає RegioNews.

Жінку та трьох дітей довелося везти до реанімації - їхній стан був тяжким. Їхньому життю уже наразі нічого не загрожує, тож медики їх скерували у дитяче відділення, аби багатодітна сім’я була разом.

Дружину та десятьох дітей до лікарні привіз чоловік вранці із села Малушка.

За інформацією ТСН, наймолодшому хлопчику рік, найстаршому - 13. Відомо, що найменшому з малюків стало зле, його знудило. Від його плачу прокинулась мати, яка і сама відчула слабкість і швидко підняла усю сім’ю. Батько почувався ліпше і зміг самотужки привезти усіх до лікарні.

Як сталося, що сім’я отруїлася, наразі ще з’ясовують. Cім’я живе в двоповерховому будинку, який опалюється газовим котлом і попередньо відомо, що були порушені правила експлуатації.


#газ #Рівне #чадний газ
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