14:32  24 лютого
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
15:23  24 лютого
МЗС закликало українців утриматись від подорожей до Італії та Ірану
12:05  24 лютого
Суд визнав законним відновлення Насирова в кріслі глави ДФС
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2020, 12:31 10

Івано-Франківський спиртзавод продали за 50% стартової вартості

Читайте также
на русском языке
24 лютого 2020, 12:31 10
Читайте также на русском языке
Цілісний майновий комплекс Івано-Франківського обласного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості продали з аукціону за 29,76 млн. гривень
Цілісний майновий комплекс Івано-Франківського обласного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості продали з аукціону за 29,76 млн. гривень

Як інформує RegioNews із посиланням на Галичину, покупцем майнового комплексу стало ПП "Житлотехсервіс" Івано-Франківськ.

Майно продавалось відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Початкова вартість майнового комплексу становила 58,35 млн. гривень. З другої спроби майно продали за 50% стартової вартості.

Процедура банкрутства підприємства розпочалася у 2018 році.

Цінність колишнього спиртзаводу полягає у великій земельній ділянці неподалік від центральної частини міста. Крім того, покупці отримали кілька десятків транспортних засобів здебільшого у несправному стані, які належали підприємству.

Нові власники вже отримали дозвіл на встановлення меж двох земельних ділянок площею 7,6 га за адресою вул.Княгинин, 44.

За даними ЄДРПОУ, засновниками ПП "Житлотехсервіс" є житель Чукалівки Тисменицького району Данченко Андрій Миколайович та житель Львова Дудок Руслан Володимирович.


Івано-Франківськ спиртзавод
Знищений мурал, дахи і дерева: на Прикарпатті ліквідовують наслідки буревію
24 лютого 2020, 11:31
На Прикарпатті на рейсовий автобус впало дерево
24 лютого 2020, 10:33
Антикорупційний суд досліджує докази у справі ексміністра Насалика
21 лютого 2020, 16:09
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Вахтанг Кіпіані
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Останнім шансом Сопеля був коронавірус
23 лютого 2020, 10:45
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Олександр Стаднік
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »