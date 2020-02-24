Івано-Франківський спиртзавод продали за 50% стартової вартості
Як інформує RegioNews із посиланням на Галичину, покупцем майнового комплексу стало ПП "Житлотехсервіс" Івано-Франківськ.
Майно продавалось відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Початкова вартість майнового комплексу становила 58,35 млн. гривень. З другої спроби майно продали за 50% стартової вартості.
Процедура банкрутства підприємства розпочалася у 2018 році.
Цінність колишнього спиртзаводу полягає у великій земельній ділянці неподалік від центральної частини міста. Крім того, покупці отримали кілька десятків транспортних засобів здебільшого у несправному стані, які належали підприємству.
Нові власники вже отримали дозвіл на встановлення меж двох земельних ділянок площею 7,6 га за адресою вул.Княгинин, 44.
За даними ЄДРПОУ, засновниками ПП "Житлотехсервіс" є житель Чукалівки Тисменицького району Данченко Андрій Миколайович та житель Львова Дудок Руслан Володимирович.
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