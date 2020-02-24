Івано-Франківський спиртзавод продали за 50% стартової вартості

Цілісний майновий комплекс Івано-Франківського обласного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості продали з аукціону за 29,76 млн. гривень

Цілісний майновий комплекс Івано-Франківського обласного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості продали з аукціону за 29,76 млн. гривень

Як інформує RegioNews із посиланням на Галичину, покупцем майнового комплексу стало ПП "Житлотехсервіс" Івано-Франківськ.

Майно продавалось відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Початкова вартість майнового комплексу становила 58,35 млн. гривень. З другої спроби майно продали за 50% стартової вартості.

Процедура банкрутства підприємства розпочалася у 2018 році.

Цінність колишнього спиртзаводу полягає у великій земельній ділянці неподалік від центральної частини міста. Крім того, покупці отримали кілька десятків транспортних засобів здебільшого у несправному стані, які належали підприємству.

Нові власники вже отримали дозвіл на встановлення меж двох земельних ділянок площею 7,6 га за адресою вул.Княгинин, 44.

За даними ЄДРПОУ, засновниками ПП "Житлотехсервіс" є житель Чукалівки Тисменицького району Данченко Андрій Миколайович та житель Львова Дудок Руслан Володимирович.