Торгувати наркотиками чи зброєю: Гончарук сказав, як можна отримати іпотеку в Україні
Уряд розглядає можливості створення умов для того, щоб здешевити відсотки за іпотекою, яку надають українські банки
Уряд розглядає можливості створення умов для того, щоб здешевити відсотки за іпотекою, яку надають українські банки
Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє RegioNews.
"Іпотека під 10% у цьому році — це одна з наших головних задач, якщо ми говоримо про дешевий ресурс. Якщо банки дешево будуть кредитувати економіку, це дасть можливість і дасть ресурс розвиватися, вкладати гроші в, будемо казати, реальний сектор", — сказав Гончарук.
Поки що, додав глава уряду, іпотека для багатьох українців є недоступною.
"Навіть якщо зараз говорити про ринок іпотеки, то він недоступний, тому що дуже високий. Тобто, навіть не знаю, наркотиками треба, мабуть, чи зброєю торгувати для того, щоб виплачувати таку іпотеку. Сьогодні це кабала", — сказав прем'єр.
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