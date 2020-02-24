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24 лютого 2020, 12:22 8

У Миколаєві студент з Китаю намагався купити у шахраїв марлеві маски

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24 лютого 2020, 12:22 8
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У Миколаєві громадянин Китаю, студент НУК ім. Адмірала Макарова, намагався придбати на сайті "ОЛХ" марлеві пов'язки, однак потрапив "на гачок" шахраїв
У Миколаєві громадянин Китаю, студент НУК ім. Адмірала Макарова, намагався придбати на сайті "ОЛХ" марлеві пов'язки, однак потрапив "на гачок" шахраїв

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новини-N.

Виявилося, що 36-річний студент вирішив відправити родичам в Китай посилку із засобами захисту — медичними масками. Він знайшов на сайті "ОЛХ" продавця з необхідним товаром, після чого домовився з ним про купівлю, зробив кілька переказів на банківську карту на суму близько 50 тисяч гривень і став чекати посилку.

Після тижні очікування продавець перестав виходити на зв'язок, медичні маски так і не були відправлені, тому студент звернувся в поліцію.

Раніше повідомлялося, що зараження на коронавірус підтвердили ще в трьох країнах, а Китай заявив про наявність вакцини


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