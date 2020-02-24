У Миколаєві студент з Китаю намагався купити у шахраїв марлеві маски
У Миколаєві громадянин Китаю, студент НУК ім. Адмірала Макарова, намагався придбати на сайті "ОЛХ" марлеві пов'язки, однак потрапив "на гачок" шахраїв
У Миколаєві громадянин Китаю, студент НУК ім. Адмірала Макарова, намагався придбати на сайті "ОЛХ" марлеві пов'язки, однак потрапив "на гачок" шахраїв
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новини-N.
Виявилося, що 36-річний студент вирішив відправити родичам в Китай посилку із засобами захисту — медичними масками. Він знайшов на сайті "ОЛХ" продавця з необхідним товаром, після чого домовився з ним про купівлю, зробив кілька переказів на банківську карту на суму близько 50 тисяч гривень і став чекати посилку.
Після тижні очікування продавець перестав виходити на зв'язок, медичні маски так і не були відправлені, тому студент звернувся в поліцію.
Раніше повідомлялося, що зараження на коронавірус підтвердили ще в трьох країнах, а Китай заявив про наявність вакцини
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