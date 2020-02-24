КПВВ на лінії розмежування переходять на весняний графік роботи

Відповідно до розпорядження Командувача об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил з 1 березня 2020 року переходять на весняний графік роботи

Фото: Операція об’єднаних сил

Відповідно до розпорядження Командувача об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил з 1 березня 2020 року переходять на весняний графік роботи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС. Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспорту через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 07.00 до 18.30.

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