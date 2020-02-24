Рибалки, яким набридла корупція в Держрибагенстві, перекрили трасу в Одеській області
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.
Вони протестують проти політики Держрибагентства, яке, за словами учасників акції, систематично затягує видачу квот на вилов водних живих біоресурсів і взагалі всіляко псує життя рибалкам.
Зокрема, протестуючі незадоволені встановленими режимами ведення рибальства на Чорному морі і на Дунаї, у відповідності з якими, наприклад, лов дунайського оселедця починається тільки з 1 березня. Це на руку лише браконьєрам, які вже щосили торгують цією рибою, кажуть вони.
"Браконьєрський промисел процвітає, про що свідчить наявність водних живих ресурсів на місцевих ринках... — наголошується у зверненні асоціації до президента України Володимира Зеленського. — Щоб хоч якось прогодувати свої сім'ї, рибалки змушені йти "домовлятися" з так званими "контролюючими органами", поповнюючи ряди браконьєрів".
Також рибалки вимагають змінити положення про науково-промислову раду в Держрибагенстві таким чином, щоб у його складі було не менше 50% представників промисловиків і громадських організацій.
Ще однією вимогою є скасування постанови Кабміну від 12 лютого, яким всіх рибалок 3 та 4 районів плавання зобов'язали встановити на човни GPS-маячки.
Незадоволені рибалки і тим, які знаряддя лову затверджує Держрибагенство. Наприклад, добувачам рапани практично заборонили використовувати так звану драгу Хижняка — на всю країну дозволили всього 120 штук.
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