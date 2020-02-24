Суд визнав законним відновлення Насирова в кріслі глави ДФС

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним відновлення Романа Насирова на посаді голови Державної фіскальної служби

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Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним відновлення Романа Насирова на посаді голови Державної фіскальної служби

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на рішення суду.

"Апеляційні скарги Кабінету міністрів України, Державної фіскальної служби України, народного депутата України Журжія Андрія Валерійовича - залишити без задоволення. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 грудня 2018 року в частині визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету міністрів України від 31 січня 2018 року №35-р "Про звільнення ОСОБА_1 з посади голови Державної фіскальної служби України" залишити без змін", - йдеться у документі.

Як зазначаєтся, постанова набирає чинності з дня його прийняття і може бути оскаржене безпосередньо у Верховному суді.

Нагадаємо, в грудні 2018 року суд відновив Романа Насирова на посаді голови ДФС. Звільнення відбулося через більш ніж півтора року після затримання в рамках розслідування газової справи. У березні 2017 року він вийшов під заставу в розмірі 100 млн гривень.

Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд гривень. Зокрема, співпраця із збіглим нардепом Олександром Онищенком, з яким він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин.

14 лютого 2020 року Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби України полковника податкової міліції Сергія Солодченка.