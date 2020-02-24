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24 лютого 2020, 12:05 4

На Закарпатті через пожежу з готелю евакуювали 37 людей

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24 лютого 2020, 12:05 4
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Вранці, 24 лютого, трапилася пожежа в одному з готелів в селі Сусково Свалявського району. Персонал і постояльців евакуювали
Вранці, 24 лютого, трапилася пожежа в одному з готелів в селі Сусково Свалявського району. Персонал і постояльців евакуювали

Про це RegioNews повідомляє із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-рятувальної служби о 06:44. Загоряння виникло в підсобному приміщенні на другому поверсі, персонал готелю помітив дим і почав будити постояльців.

На місце події виїхали два відділення вогнеборців 9-ї державної пожежно-рятувальної частини з м. Свалява. Вони продовжили евакуацію персоналу та гостей готелю.

Загалом на вулицю вивели 37 людей. Одна жінка залишалася зачиненою в номері, розташованому близько до осередку пожежі. Рятувальникам довелося вибити двері в приміщення й винести непритомну відпочивальницю на свіже повітря. Виявилося, що вона отруїлася чадним газом. Лікарі екстреної медичної допомоги привели її до тями й транспортували до реанімаційного відділення Свалявської центральної районної лікарні.

Рятувальники локалізували загоряння, завадивши поширенню вогню через дерев’яні конструкції на горище. Полум’ям знищено бойлер, камін, вхідні двері та майно, яке зберігалося в підсобному приміщенні.

Причину виникнення вогню та суму завданих збитків встановлюють правоохоронні органи.


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