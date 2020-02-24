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24 лютого 2020, 11:52 2

Григорія Чапкіса нагородили орденом Ярослава Мудрого

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24 лютого 2020, 11:52 2
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Президент Володимир Зеленський своїм указом, сьогодні, 24 лютого, нагородив відомого хореографа орденом Ярослава Мудрого
Президент Володимир Зеленський своїм указом, сьогодні, 24 лютого, нагородив відомого хореографа орденом Ярослава Мудрого

Про це пише RegioNews з посиланням на офіційний сайт президента України.

"За визначний особистий внесок у розвиток національної культури і хореографічного мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність постановляю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня ЧАПКІСА Григорія Миколайовича — хореографа, професора кафедри Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка", - йдеться в указі.

Григо́рій Микола́йович Ча́пкіс (нар. 24 лютого 1930, Кишинів) — український хореограф, народний артист України).

Керівник "Школи танцю Чапкіса". Головний балетмейстер ансамблю бального танцю "Натхнення" (наймолодшій учасниці якого 50 років). Член журі шоу "Танці з зірками", голова журі фестивалю "Містерія танцю".


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