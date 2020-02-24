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24 лютого 2020, 11:50 11

Президент призначив нових голів райдержадміністрацій

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24 лютого 2020, 11:50 11
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Сьогодні, 24 лютого, президент Володимир Зеленський призначив низку голів райдержадміністрацій в Чернівецькій, Хмельницькій, Кіровоградській областях
Сьогодні, 24 лютого, президент Володимир Зеленський призначив низку голів райдержадміністрацій в Чернівецькій, Хмельницькій, Кіровоградській областях

Про це пише RegioNews з посиланням на офіційний сайт президента України.

Зокрема:
ЧОРНЕЯ Михайла Васильовича призначили головою Вижницької районної державної адміністрації Чернівецької області.
ЗАГОРУЙКА Юрія Миколайовича - головою Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області.
AHTOНEHKA Олександра Миколайовича - головою Новгородківської районної державної адміністрації Кіровоградської області.

Довідка: Михайло Чорней народився в місті Углеуральськ, Російської Федерації, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", депутат Чернівецької облради.

У декларації Чорнея – квартира у Чернівцях на 87 кв.м, квартира і житловий будинок на понад 100 кв.м.у Вижниці, ресторан, господарські приміщення на дві тисячі кв.м і дві земельні ділянки загальною площею понад 13 тисяч кв.м. Також голова Вижницької РДА володіє недобудованим бізнес-центром у Вижниці майже на 500 кв.м. Крім того, Михайло Чорней задекларував 13 вантажних та два легкових автомобілі, заробив більше мільйона гривень доходу від підприємницької діяльності та пенсії.

Загоруйко Юрій Миколайович. Офіційно проживає у Білогір’ї. Інформація про місце роботи відсутня. Отримав 66 тисяч 824 грн пенсії. Офіційно не володіє жодними корпоративними правами. Раніше був депутатом Білогірської селищної ради.

Антоненко Олександр Миколайович є власником будинку в Новоукраїнці. Його дружина - Антоненко Олена Станіславівна, є співвласницею земельної ділянки і будинку у Кропивницькому.

За даними декларації працював у приватному підприємстві "ДМ-99" - будівельній фірмі з Компаніївки. Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб наразі він є підписантом у цьому підприємстві.


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