09:23  24 лютого
"Для мене це було б дуже добре": Трамп захотів порозуміння між Україною і РФ
09:33  24 лютого
В Карпатах пропали четверо туристов
12:05  24 лютого
Суд визнав законним відновлення Насирова в кріслі глави ДФС
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2020, 11:12 12

Паралельна реальність: комунальники Києва потопу не бачать

Читайте также
на русском языке
24 лютого 2020, 11:12 12
Читайте также на русском языке
У "Київавтодорі" стверджують, що локальні підтоплення, які виникли сьогодні, 24 лютого, внаслідок сильного дощу і снігу,  оперативно ліквідували
У "Київавтодорі" стверджують, що локальні підтоплення, які виникли сьогодні, 24 лютого, внаслідок сильного дощу і снігу,  оперативно ліквідували

Про це пише RegioNews з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор"

Гідрослужби шляхово-експлуатаційних управлінь Києва упродовж останніх днів працюють у посиленому режимі, повідомляє "Київавтодор".

Як зазначають дорожники, завчасно, перед початком опадів, спецтехніка виїхала на найпроблемніші ділянки. Зокрема, на дороги поруч зі станцією метро "Лівобережна", тунель біля станції метро "Дорогожичі".

Підтоплення цих проблемних місць вдалось попередити.

Нагадаємо, сьогодні зранку Київ стоїть у 9-бальних пробках через зливу і сніг.


#київ #затори
Київ паралізований: затори через сніг і зливи
24 лютого 2020, 09:58
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Вахтанг Кіпіані
Юрій Богданов
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Останнім шансом Сопеля був коронавірус
23 лютого 2020, 10:45
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »