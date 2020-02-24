Паралельна реальність: комунальники Києва потопу не бачать

У "Київавтодорі" стверджують, що локальні підтоплення, які виникли сьогодні, 24 лютого, внаслідок сильного дощу і снігу, оперативно ліквідували

У "Київавтодорі" стверджують, що локальні підтоплення, які виникли сьогодні, 24 лютого, внаслідок сильного дощу і снігу, оперативно ліквідували

Про це пише RegioNews з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор" Гідрослужби шляхово-експлуатаційних управлінь Києва упродовж останніх днів працюють у посиленому режимі, повідомляє "Київавтодор". Як зазначають дорожники, завчасно, перед початком опадів, спецтехніка виїхала на найпроблемніші ділянки. Зокрема, на дороги поруч зі станцією метро "Лівобережна", тунель біля станції метро "Дорогожичі". Підтоплення цих проблемних місць вдалось попередити. Нагадаємо, сьогодні зранку Київ стоїть у 9-бальних пробках через зливу і сніг.

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