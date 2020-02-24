На Запоріжжі на смітнику знайшли спалені тіла двох жінок

В селі Преображенка на сміттєзвалищі чоловік посварився з двома жінками з того ж села, а потім зарубав їх сокирою та спалив

В селі Преображенка на сміттєзвалищі чоловік посварився з двома жінками з того ж села, а потім зарубав їх сокирою та спалив

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Оріхівське відділення поліції Повідомляється, що 23 лютого об 11:05 до поліції надійшло повідомлення від жителя села Преображенка 1982 року народження про те, що 22 лютого пішли з дому і не повернулись його мати 1960 року народження та дружина 1987 року народження. Також, 23 лютого до Оріхівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на сміттєзвалищі в селі Преображенка виявлені обгорілі рештки людського тіла. На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції. Вжитими заходами поліцейські встановили обставини події. 22 лютого близько 10:00 на сміттєзвалищі під час збирання металобрухту між місцевим мешканцем 1989 року народження та двома жінками, його односельцями, виникла сварка. Чоловік схопив сокиру і вдарив молодшу жінку по голові, а потім щоб позбутися свідка подій, наніс декілька ударів і старшій жінці. Від отриманих травм обидві померли на місці. Далі щоб приховати сліди злочину, зловмисник підпалив тіла. "Працівники поліції встановили особу та місцезнаходження підозрюваного і затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі. Триває досудове розслідування", - розповів начальник Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області Василь Чернета.

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