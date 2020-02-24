09:23  24 лютого
"Для мене це було б дуже добре": Трамп захотів порозуміння між Україною і РФ
09:33  24 лютого
В Карпатах пропали четверо туристов
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2020, 11:01 11

950 тисяч людей з пропискою в ОРДЛО мають українські біометричні паспорти – ЗМІ

Читайте также
на русском языке
24 лютого 2020, 11:01 11
Читайте также на русском языке
Станом на середину лютого 2020 року оформлено та видано 950 405 паспортів громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, що мали реєстрацію в окремих районах Донецької або Луганської області
Фото: Державна міграційна служба України
Станом на середину лютого 2020 року оформлено та видано 950 405 паспортів громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, що мали реєстрацію в окремих районах Донецької або Луганської області

Такі дані, як повідомляє RegioNews, навела на запит DW Державна міграційна служба України.

За даними ДМС, також оформлено та видано 150 466 паспортів для виїзду за кордон громадянам України, що мали реєстрацію в Криму або Севастополі.

Як відомо, для отримання паспорта громадянина для виїзду за кордон людина має, зокрема, подати паспорт громадянина України. Біометричні паспорти для виїзду за кордон в Україні оформлюються і видаються з 2015 року.


паспорт
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Вахтанг Кіпіані
Юрій Богданов
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Останнім шансом Сопеля був коронавірус
23 лютого 2020, 10:45
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »