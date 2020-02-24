950 тисяч людей з пропискою в ОРДЛО мають українські біометричні паспорти – ЗМІ

Станом на середину лютого 2020 року оформлено та видано 950 405 паспортів громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, що мали реєстрацію в окремих районах Донецької або Луганської області

Фото: Державна міграційна служба України

Станом на середину лютого 2020 року оформлено та видано 950 405 паспортів громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, що мали реєстрацію в окремих районах Донецької або Луганської області

Такі дані, як повідомляє RegioNews, навела на запит DW Державна міграційна служба України. За даними ДМС, також оформлено та видано 150 466 паспортів для виїзду за кордон громадянам України, що мали реєстрацію в Криму або Севастополі. Як відомо, для отримання паспорта громадянина для виїзду за кордон людина має, зокрема, подати паспорт громадянина України. Біометричні паспорти для виїзду за кордон в Україні оформлюються і видаються з 2015 року.

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