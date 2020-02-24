Василь Тетеря став новим заступником керівника Нацполіції України

Ексзаступника очільника поліції Київщини полковника Василя Тетерю призначили заступником керівника Нацполіції України Ігоря Клименка

Ексзаступника очільника поліції Київщини полковника Василя Тетерю призначили заступником керівника Нацполіції України Ігоря Клименка

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції.

Відомо, що до переходу на роботу в поліцію України до 2018 року Василь Тетеря працював заступником начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Дмитра Ценова, який написав заяву про відставку, після вбивства дитини в місті Переяслав.

Згодом працював начальником центра обслуговування підрозділів Національної поліції України.

До того, як стати заступником очільника поліції Київщини, Василь Тетеря з 2015 по 2016 роки працював у державній установі "Вишгородський навчальний центр підготовки підготовки поліцейських" на посаді начальника.