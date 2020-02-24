"Справа рюкзаків": Аваков не впливав на закриття справи - Холодницький
Як передає RegioNews, про це Холодницький розповів РБК-Україна.
За його словами, справу закрили тому, що спливали дев'ять місяців слідства.
"Я це (вплив - ред.) категорично спростовую. Аргументація була проста - закінчувалося дев'ять місяців слідства і процесуальний прокурор сказав, що з такою доказовою базою в цій справі до суду не піде. Я, згадуючи події 2017 го року, коли мене в медіа звинувачували в тиску на прокурорів, сказав прокурору, що тиснути на нього не буду і погоджуся з тим рішенням, яке він прийме. До речі, рішення про закриття справи потім пройшло всі судові інстанції і було визнано законним", - сказав Холодницький.
При цьому він додав, що коли САП підписали підозри, то дали детективам час зібрати докази. І коли вони вперше побачили ці підозри, то там був вказаний "єдиний зв'язок між Аваковим-молодшим і підприємцем, який шив ці рюкзаки, - це те, що вони були друзями в Фейсбуці".
Також Холодницький сказав, що ніколи не спілкувався з Аваковим про "справу рюкзаків".
Нагадаємо, директор НАБУ Артем Ситник готує позов до Європейського суду з прав людини через можливий тиск на суддів у так званій справі "рюкзаків Авакова".
31 жовтня 2017 року НАБУ здійснило низку гучних затримань у справі про розтрату при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Серед фігурантів справи - син глави МВС Олександр Аваков, ексзаступник Авакова Сергій Чеботар і представник фірми-переможця тендеру Дніпровенд Володимир Литвин.
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