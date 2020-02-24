У Туреччині протестували проти анексії Криму

У Стамбулі в неділю, 23 грудня, відбувся мітинг-протест проти окупації Криму

Фото: Facebook

У Стамбулі в неділю, 23 грудня, відбувся мітинг-протест проти окупації Криму

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Генерального консульства України в Туреччині в Facebook.

Мітинг відбувся на площі Беязит. На ньому були присутні представники кримськотатарських товариств, інших тюркських товариств та Українського культурного товариства. Учасники акції згадали не тільки про кримських татар, але й про жителів Донецька і Луганська.

"Вже 6 років наші співвітчизники знаходяться в дуже скрутному становищі - вони не мають можливості дотримуватися своїх звичаїв, вільно сповідувати свою віру, вчитися на своїй мові. Зараз кримські татари, які живуть в Криму, піддаються гонінням через свою національність і релігію", - йдеться в повідомленні.