У Туреччині протестували проти анексії Криму
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Генерального консульства України в Туреччині в Facebook.
Мітинг відбувся на площі Беязит. На ньому були присутні представники кримськотатарських товариств, інших тюркських товариств та Українського культурного товариства. Учасники акції згадали не тільки про кримських татар, але й про жителів Донецька і Луганська.
"Вже 6 років наші співвітчизники знаходяться в дуже скрутному становищі - вони не мають можливості дотримуватися своїх звичаїв, вільно сповідувати свою віру, вчитися на своїй мові. Зараз кримські татари, які живуть в Криму, піддаються гонінням через свою національність і релігію", - йдеться в повідомленні.
У Стамбулі відбувся мітинг-протест проти окупації Росією Автономної Республіки #Крим. #CrimeaIsUkraine...Опубліковано Генеральне консульство України в Стамбулі /Ukrayna Istanbul Başkonsolosluğu Неділя, 23 лютого 2020 р.
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