Нацбанк оновив 200 гривень

Національний банк України 25 лютого 2020 року вводить в обіг оновлену банкноту номіналом 200 гривень

Фото: bank.gov.ua

Національний банк України 25 лютого 2020 року вводить в обіг оновлену банкноту номіналом 200 гривень

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Нацбанку, банкнота продовжує дизайн нового банкнотного ряду і наслідує нові сучасні банкноти номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень.

"На банкноті нового зразка номіналом 200 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2007 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Лесі Українки, а на зворотному боці – зображення будівлі В`їзної вежі Луцького замку. Портрет Лесі Українки переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, розмір нової банкноти не змінився – 75x148 мм. Кольорова гама та ж сама.

Також у банку пояснили, що старі банкноти зразка 2007 та 2019 років не вилучатимуться і перебуватимуть в обігу одночасно.

"Після введення в обіг нових 200-гривневих банкнот громадянам не потрібно обмінювати банкноти попереднього зразка на нові. Новими банкнотами Національний банк заміщуватиме зношені та пошкоджені 200-гривневі банкноти зразка 2007 року. Поступово в обігу ставатиме більше нових 200-гривневих банкнот через заміну зношених", - пояснили в НБУ.