У Запоріжжі біля власного будинку зарізали кримінального авторитета
Кримінального авторитета на прізвисько "Сарван" зарізали біля власного приватного будинку на Нижній Хортиці в Запоріжжі у суботу, 22 лютого, близько 18:30
Кримінального авторитета на прізвисько "Сарван" зарізали біля власного приватного будинку на Нижній Хортиці в Запоріжжі у суботу, 22 лютого, близько 18:30
Про це порталу Depo.ua розповіли джерела у поліції, повідомляє RegioNews.
Невідомі нанесли 51-річному чоловіку ножові поранення біля його приватного будинку на Нижній Хортиці в Запоріжжі. Помер "Сарван" в кареті швидкої допомоги.
За неофіційними даними, чоловік був причетний до наркоринку в Запоріжжі, був організатором злочинного угруповання та мав зв'язки з іншими місцевими кримінальними авторитетами.
Наразі поліція проводить першочергові слідчо-оперативні заходи щодо встановлення всіх обставин та причетних до вбивства.
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