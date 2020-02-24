У Запоріжжі біля власного будинку зарізали кримінального авторитета

Кримінального авторитета на прізвисько "Сарван" зарізали біля власного приватного будинку на Нижній Хортиці в Запоріжжі у суботу, 22 лютого, близько 18:30

Кримінального авторитета на прізвисько "Сарван" зарізали біля власного приватного будинку на Нижній Хортиці в Запоріжжі у суботу, 22 лютого, близько 18:30

Про це порталу Depo.ua розповіли джерела у поліції, повідомляє RegioNews.

Невідомі нанесли 51-річному чоловіку ножові поранення біля його приватного будинку на Нижній Хортиці в Запоріжжі. Помер "Сарван" в кареті швидкої допомоги.

За неофіційними даними, чоловік був причетний до наркоринку в Запоріжжі, був організатором злочинного угруповання та мав зв'язки з іншими місцевими кримінальними авторитетами.

Наразі поліція проводить першочергові слідчо-оперативні заходи щодо встановлення всіх обставин та причетних до вбивства.