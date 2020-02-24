Китай розблокував карантинний Ухань, а в Італії зростає число жертв коронавірусу
Як передає RegioNews, про це повідомляє AFP з посиланням на владу КНР.
Відзначимо, Ухань - місто з населенням в 11 мільйонів осіб, було заблоковано з 23 січня: влада припинила транспортне сполучення з містом, щоб зупинити спалах нового коронавірусу.
Однак інфекція продовжує поширюватися світом. Так, в італійському місті Кремона, який знаходиться в регіоні Ломбардія, від коронавірусу померла вже третя людина, пише Ansa.
Як повідомляється, нею стала онкохвора жінка у важкому стані з лікарні Кремони. Також продовжує зростати і число підтверджених випадків коронавірусу в Італії. За офіційними даними, їх налічується 152, включаючи трьох загиблих. Інфікованими залишаються 149 осіб.
За даними видання, в комуні Во, епіцентрі поширення коронавірусу в регіоні Венето, сьогодні починає працювати система реєстрації в'їзду-виїзду, що є одним із заходів стримування ризику зараження.
Також на під'їзних дорогах до комуні буде створено вісім пропускних пунктів, які будуть контролювати армія і співробітники правоохоронних органів.
Нагадаємо, раніше і Італії через коронавірус COVID-19 перенесли на невизначений термін чотири матчі чемпіонату Італії.
За останніми даними, в світі вірусом COVID-19 заразилися вже 79 тисяч 360 осіб, з них 77 тис. 150 осіб - на материковій частині Китаю.
Ще 763 випадки підтверджені в Південній Кореї, 157 - в Італії, 147 - в Японії, 89 - в Сінгапурі, 74 - в Гонконзі, 43 - в Ірані, 35 - в Таїланді, 35 - в США, 28 - на Тайвані, по 22 - в Малайзії і Австралії, по 16 - в Німеччині і В'єтнамі, 13 - в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Померли від COVID вже 2 тисячі 619 осіб (2 495 - в провінції Хубей, епіцентрі епідемії). Одужали - 25 тис. 38 осіб (з них 16 738 чоловік - в Хубеї).
- 12:15 24 лютого У Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидій та пільг
- 12:05 24 лютого На Закарпатті через пожежу з готелю евакуювали 37 людей
- 12:05 24 лютого КПВВ на лінії розмежування переходять на весняний графік роботи
- 12:05 24 лютого Рибалки, яким набридла корупція в Держрибагенстві, перекрили трасу в Одеській області
- 12:05 24 лютого Суд визнав законним відновлення Насирова в кріслі глави ДФС
- 11:52 24 лютого Григорія Чапкіса нагородили орденом Ярослава Мудрого
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги