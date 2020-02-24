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24 лютого 2020, 10:08 34

Китай розблокував карантинний Ухань, а в Італії зростає число жертв коронавірусу

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24 лютого 2020, 10:08 34
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Влада Китаю дозволила здоровим нерезидентам Уханя покинути карантинне місто, якщо у них немає симптомів хвороби і вони ніколи не контактували з пацієнтами
Фото: ansa.it
Влада Китаю дозволила здоровим нерезидентам Уханя покинути карантинне місто, якщо у них немає симптомів хвороби і вони ніколи не контактували з пацієнтами

Як передає RegioNews, про це повідомляє AFP з посиланням на владу КНР.

Відзначимо, Ухань - місто з населенням в 11 мільйонів осіб, було заблоковано з 23 січня: влада припинила транспортне сполучення з містом, щоб зупинити спалах нового коронавірусу.

Однак інфекція продовжує поширюватися світом. Так, в італійському місті Кремона, який знаходиться в регіоні Ломбардія, від коронавірусу померла вже третя людина, пише Ansa.

Як повідомляється, нею стала онкохвора жінка у важкому стані з лікарні Кремони. Також продовжує зростати і число підтверджених випадків коронавірусу в Італії. За офіційними даними, їх налічується 152, включаючи трьох загиблих. Інфікованими залишаються 149 осіб.

За даними видання, в комуні Во, епіцентрі поширення коронавірусу в регіоні Венето, сьогодні починає працювати система реєстрації в'їзду-виїзду, що є одним із заходів стримування ризику зараження.

Також на під'їзних дорогах до комуні буде створено вісім пропускних пунктів, які будуть контролювати армія і співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше і Італії через коронавірус COVID-19 перенесли на невизначений термін чотири матчі чемпіонату Італії.

За останніми даними, в світі вірусом COVID-19 заразилися вже 79 тисяч 360 осіб, з них 77 тис. 150 осіб - на материковій частині Китаю.

Ще 763 випадки підтверджені в Південній Кореї, 157 - в Італії, 147 - в Японії, 89 - в Сінгапурі, 74 - в Гонконзі, 43 - в Ірані, 35 - в Таїланді, 35 - в США, 28 - на Тайвані, по 22 - в Малайзії і Австралії, по 16 - в Німеччині і В'єтнамі, 13 - в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Померли від COVID вже 2 тисячі 619 осіб (2 495 - в провінції Хубей, епіцентрі епідемії). Одужали - 25 тис. 38 осіб (з них 16 738 чоловік - в Хубеї).


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