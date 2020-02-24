Ні бухгалтера, ні грошей: у Чернівцях зникла бухгалтер аеропорту
Про це пише RegioNews з посиланням на "Чернівецький промінь".
Головний бухгалтер не з'являється на роботі. Люди їздили на квартиру, де вона живе – там закрито, слухавки не бере – цей факт також надано до відома правоохоронців. Та поки не буде офіційного документа, не буде підтвердження – висновки робити просто неможливо" - зазначає заступник директора департаменту ЖКГ міста Олег Пилип’як.
Відомо, що робітники не отримують зарплатню з 27 грудня 2019 року. Директор прийняв іншу людину, яка виконує тимчасово обов’язки головного бухгалтера аеропорту – повідомив Олег Пилип'як.
Працівники скликали загальні збори трудового колективу, але журналістів до них не допустили, вважають, що проблеми аеропорту мають там і залишатися. На зборах колектив прийняв рішення підготувати інформацію за 2018-2019 рік і запросити усі ЗМІ для прес-конференції.
Триває перевірка усіх фінансових розрахунків аеропорту.
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