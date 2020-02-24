Ні бухгалтера, ні грошей: у Чернівцях зникла бухгалтер аеропорту

Мер Чернівців опублікував інформацію, що "головний бухгалтер, зловживаючи довірою до директора, робила сумнівні проплати на значні суми за різні товари та послуги". Директор аеропорту сам виявив зловживання коштами та звернувся до правоохоронних органів

Мер Чернівців опублікував інформацію, що "головний бухгалтер, зловживаючи довірою до директора, робила сумнівні проплати на значні суми за різні товари та послуги". Директор аеропорту сам виявив зловживання коштами та звернувся до правоохоронних органів

Про це пише RegioNews з посиланням на "Чернівецький промінь". Головний бухгалтер не з'являється на роботі. Люди їздили на квартиру, де вона живе – там закрито, слухавки не бере – цей факт також надано до відома правоохоронців. Та поки не буде офіційного документа, не буде підтвердження – висновки робити просто неможливо" - зазначає заступник директора департаменту ЖКГ міста Олег Пилип’як. Відомо, що робітники не отримують зарплатню з 27 грудня 2019 року. Директор прийняв іншу людину, яка виконує тимчасово обов’язки головного бухгалтера аеропорту – повідомив Олег Пилип'як. Працівники скликали загальні збори трудового колективу, але журналістів до них не допустили, вважають, що проблеми аеропорту мають там і залишатися. На зборах колектив прийняв рішення підготувати інформацію за 2018-2019 рік і запросити усі ЗМІ для прес-конференції. Триває перевірка усіх фінансових розрахунків аеропорту.

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