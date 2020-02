"Для мене це було б дуже добре": Трамп захотів порозуміння між Україною і РФ

Як повідомляє RegioNews, про це він заявив журналістам під час короткого спілкування перед Білим домом.

"Хотілося б, щоб вони порозумілися між собою. Якби це вдалося, це було б дуже добре для світу", - заявив Трамп.

"Якщо Україна та Росія зможуть розробити певну угоду, де вони ладнають, для мене це було б дуже добре", - додав президент США.

"If Ukraine and Russia can work out some agreement where they get along, to me that'd be very good" -- brilliant insights on international relations from Trump pic.twitter.com/lgrsUK1h10