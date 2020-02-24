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"Для мене це було б дуже добре": Трамп захотів порозуміння між Україною і РФ
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24 лютого 2020, 09:23 20

"Для мене це було б дуже добре": Трамп захотів порозуміння між Україною і РФ

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24 лютого 2020, 09:23 20
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Американський президент Дональд Трамп хотів би бачити поліпшення двосторонніх відносин між Україною і Росією
Фото: pbs.org
Американський президент Дональд Трамп хотів би бачити поліпшення двосторонніх відносин між Україною і Росією

Як повідомляє RegioNews, про це він заявив журналістам під час короткого спілкування перед Білим домом.

"Хотілося б, щоб вони порозумілися між собою. Якби це вдалося, це було б дуже добре для світу", - заявив Трамп.

"Якщо Україна та Росія зможуть розробити певну угоду, де вони ладнають, для мене це було б дуже добре", - додав президент США.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп особисто закликав заблокувати публікацію книги свого колишнього радника з нацбезпеки Джона Болтона, що оповідає про його діяльність в Білому домі, і вона не повинна бути видана до виборів, які відбудуться в країні у листопаді.


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