"Для мене це було б дуже добре": Трамп захотів порозуміння між Україною і РФ

Американський президент Дональд Трамп хотів би бачити поліпшення двосторонніх відносин між Україною і Росією

Фото: pbs.org

Американський президент Дональд Трамп хотів би бачити поліпшення двосторонніх відносин між Україною і Росією

Як повідомляє RegioNews, про це він заявив журналістам під час короткого спілкування перед Білим домом.

"Хотілося б, щоб вони порозумілися між собою. Якби це вдалося, це було б дуже добре для світу", - заявив Трамп.

"Якщо Україна та Росія зможуть розробити певну угоду, де вони ладнають, для мене це було б дуже добре", - додав президент США.

"If Ukraine and Russia can work out some agreement where they get along, to me that'd be very good" -- brilliant insights on international relations from Trump pic.twitter.com/lgrsUK1h10 — Aaron Rupar (@atrupar) February 23, 2020

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп особисто закликав заблокувати публікацію книги свого колишнього радника з нацбезпеки Джона Болтона, що оповідає про його діяльність в Білому домі, і вона не повинна бути видана до виборів, які відбудуться в країні у листопаді.