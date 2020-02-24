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24 лютого 2020, 09:07 55

У Києві вночі підірвали відділення найстарішого банку України

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24 лютого 2020, 09:07 55
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У Києві у відділенні банку "ТАСкомбанк", яке знаходиться за адресою проспект Маяковського, 26, вночі пролунав вибух
Фото: скрін з відео
У Києві у відділенні банку "ТАСкомбанк", яке знаходиться за адресою проспект Маяковського, 26, вночі пролунав вибух

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Інформатор".

Як повідомляється, вибух стався близько другої години ночі, проте помітили пошкодження через кілька годин.

Відзначається, що в результаті вибуху будівля отримала досить серйозні пошкодження, проте сейф залишився цілим. Серед людей постраждалих немає.

(фото: kiev.informator.ua)

Правоохоронці прибули на місце події, з'ясовують обставини події.

ДОВІДКА: ТАСкомбанк - один з найстаріших банків України. За підсумками 2018 року обійняв 17-е місце за обсягом активів в банківській системі України.


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