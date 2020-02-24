У Києві вночі підірвали відділення найстарішого банку України

У Києві у відділенні банку "ТАСкомбанк", яке знаходиться за адресою проспект Маяковського, 26, вночі пролунав вибух

Фото: скрін з відео

У Києві у відділенні банку "ТАСкомбанк", яке знаходиться за адресою проспект Маяковського, 26, вночі пролунав вибух

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Інформатор".

Як повідомляється, вибух стався близько другої години ночі, проте помітили пошкодження через кілька годин.

Відзначається, що в результаті вибуху будівля отримала досить серйозні пошкодження, проте сейф залишився цілим. Серед людей постраждалих немає.

(фото: kiev.informator.ua)

Правоохоронці прибули на місце події, з'ясовують обставини події.

ДОВІДКА: ТАСкомбанк - один з найстаріших банків України. За підсумками 2018 року обійняв 17-е місце за обсягом активів в банківській системі України.