Усі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу - Гончарук
Як передає RegioNews , про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словам, зараз усі евакуйовані з Китаю почувають себе добре. Про стан їхнього здоров‘я йому повідомляють щодня, а їхні умови перебування в обсервації - задовільні.
"Певні мобільні оператори встановили тимчасові вишки на території медичного центру для комфортного спілкування евакуйованих зі своїми рідними", - написав він.
Також Гончарук додав, що в Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу, йде щоденна робота з ВООЗ.
"До того ж, ми виявили групу країн із ризиками зараження, тому існує додаткова процедура контролю рейсів із цих країн: здійснюється перевірка температури тіла пасажирів в українських аеропортах. Якщо у людини будуть симптоми хвороби, кожну область ми підготували до цього: є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають усю процедуру надання медичної допомоги", - додав він.
Прем'єр запевнив, що також визначені лікарні, які готові прийняти людей, і причин для паніки немає.
Нагадаємо, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.
Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".
Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.
Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.
Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).
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