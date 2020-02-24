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24 лютого 2020, 08:51 18

Усі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу - Гончарук

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24 лютого 2020, 08:51 18
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Уряд максимально мобілізований, щоби не допустити розповсюдження коронавірусу в країні, робота всіх служб скоординована
Фото:facebook/PMHoncharuk
Уряд максимально мобілізований, щоби не допустити розповсюдження коронавірусу в країні, робота всіх служб скоординована

Як передає RegioNews , про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словам, зараз усі евакуйовані з Китаю почувають себе добре. Про стан їхнього здоров‘я йому повідомляють щодня, а їхні умови перебування в обсервації - задовільні.

"Певні мобільні оператори встановили тимчасові вишки на території медичного центру для комфортного спілкування евакуйованих зі своїми рідними", - написав він.

Також Гончарук додав, що в Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу, йде щоденна робота з ВООЗ.

"До того ж, ми виявили групу країн із ризиками зараження, тому існує додаткова процедура контролю рейсів із цих країн: здійснюється перевірка температури тіла пасажирів в українських аеропортах. Якщо у людини будуть симптоми хвороби, кожну область ми підготували до цього: є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають усю процедуру надання медичної допомоги", - додав він.

Прем'єр запевнив, що також визначені лікарні, які готові прийняти людей, і причин для паніки немає.

Нагадаємо, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.

Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".

Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.

Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).


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