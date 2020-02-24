Нове загострення на Донбасі: бойовики накрили вогнем село під Станицею Луганською

Близько опівночі 24 лютого обстановка на лінії зіткнення на Луганському напрямку загострилася - російські окупаційні війська вкотре обстріляли позиції Об’єднаних сил із застосуванням озброєння, яке заборонене мінськими угодами

Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Близько опівночі 24 лютого обстановка на лінії зіткнення на Луганському напрямку загострилася - російські окупаційні війська вкотре обстріляли позиції Об’єднаних сил із застосуванням озброєння, яке заборонене мінськими угодами

Як повідомили RegioNews у штабі Операції об'єднаних сил, окупанти вели вогонь зі ствольної артилерії калібру 122 мм, противник випустив 20 снарядів по захисниках Кіндрашівської Нової.

"Знаючи, що противник традиційно активізується та здійснює обстріли напередодні або під час певних дат, українські захисники були готові до того, що ворог розпочне "своє святкування" саме 23 лютого", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у штабі, перед обстрілом наших позицій, російські окупанти з метою дискредитації підрозділів Об’єднаних сил вдалися до збройних провокацій та нанесли вогневі удари по своїм позиціям, які розташовані поблизу житлових будинків окупованого населеного пункту Веселеньке.

Також у штабі розповіли, що загалом 23 лютого збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню. Крім заборонених артсистем калібру 122 мм противник обстріляв наші позиції з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БпЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - поблизу Талаківки. При цьому у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 13 обстрілів по нашим позиціям, а саме: поруч з Травневим, неподалік Кримського, двічі неподалік Оріхового, два рази в районі Новоолександрівки, поруч з населеним пунктом Хутір Вільний, поблизу Золотого-4, неподалік Попасної, в районі Новозванівки, два рази поруч з Луганським та поблизу населеного пункту Кіндрашівська Нова.

По даним ООС, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військових не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 22 лютого збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. При цьому у ніч на суботу, 23 лютого, диверсійна група окупантів намагалася прорватися через лінію зіткнення поблизу населеного пункту Новотошківське.