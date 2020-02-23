Російських пропагандистів, яких не пустили в Україну, запросив екс-радник міністра охорони здоров'я

Двоє російських пропагандистів, яких напередодні не пустила в Україну Держприкордонслужба, прилетіли на запрошення екс-радника міністра охорони здоров'я Дмитра Раимова

Двоє російських пропагандистів, яких напередодні не пустила в Україну Держприкордонслужба, прилетіли на запрошення екс-радника міністра охорони здоров'я Дмитра Раимова

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на суспільне в Telegram.

Згідно з повідомленням, вони повинні були виступати в Києві на "курсах журналістики", які організовує Раімов.

Суспільне також називає імена і прізвища пропагандистів з РФ — Андрій Мурашев і Катерина Білоусова.

Нагадаємо, що в аеропорту "Київ" прикордонники не пропустили в Україну двох громадян Росії - письменника і журналіста.