Російських пропагандистів, яких не пустили в Україну, запросив екс-радник міністра охорони здоров'я
Двоє російських пропагандистів, яких напередодні не пустила в Україну Держприкордонслужба, прилетіли на запрошення екс-радника міністра охорони здоров'я Дмитра Раимова
Двоє російських пропагандистів, яких напередодні не пустила в Україну Держприкордонслужба, прилетіли на запрошення екс-радника міністра охорони здоров'я Дмитра Раимова
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на суспільне в Telegram.
Згідно з повідомленням, вони повинні були виступати в Києві на "курсах журналістики", які організовує Раімов.
Суспільне також називає імена і прізвища пропагандистів з РФ — Андрій Мурашев і Катерина Білоусова.
Нагадаємо, що в аеропорту "Київ" прикордонники не пропустили в Україну двох громадян Росії - письменника і журналіста.
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
- 19:09 23 лютого В Італії через коронавірус переносять футбольні матчі
- 18:37 23 лютого Російських пропагандистів, яких не пустили в Україну, запросив екс-радник міністра охорони здоров'я
- 18:12 23 лютого Рухаємось в межах слідства: в МВС ще не готові назвати імена провокаторів в Нових Санжарах
- 17:38 23 лютого Відео з Нових Санжар: як евакуйованим доставляють їжу
- 16:39 23 лютого Олегу Зубкову дозволили виїзд з Росії та анексованого Криму
- 16:13 23 лютого Термін обсервації для евакуйованих з Китаю не змінюватимуть
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
Всі блоги »
Останнім шансом Сопеля був коронавірус
23 лютого 2020, 10:45
Голова Полтавської області: Протистоянь у Нових Санжарах більше не чекаємо
21 лютого 2020, 16:55
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Сопель Ігор Михайлович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації