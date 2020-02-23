Рухаємось в межах слідства: в МВС ще не готові назвати імена провокаторів в Нових Санжарах
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МВД
Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко розповів, що у Нових Санжарах правоохоронці здійснюють свою роботу у штатному режимі. Крім того він висловив вдячність волонтерам та громадським організаціям за готовність допомогти людям, які змушені перебувати в зоні обсервації.
"Зараз Національна поліція працює над усім спектром інформації. Ми визначаємо людей, які брали участь у заходах, визначаємо в якій якості, які функції вони виконували під час акцій. Рухаємось в межах слідства. Наразі ми перевіряємо всю інформацію про провокаторів та штучно створену паніку, держава буде давати лише достовірну інформацію", - наголосив радник мінстра внутрішніх справ Іван Варченко.
Коментуючи наявніть під час масовий акцій у Нових Санжарах великогабаритної гвардійської бронетехніки, Іван Варченко пояснив, що бронетранспортери знаходилась там відповідно до Закону та були необхідні для розблокування шляху автобусам з евакуйованими людьми від легкових і вантажних автомобілів.
Іван Варченко також нагадав, що із 9 постраждалих правоохоронців, один отримав струс мозку, зараз він знаходиться на спостереженні.
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