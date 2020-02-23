Відео з Нових Санжар: як евакуйованим доставляють їжу

У соціальних мережах зявилося відео, де показано, як евакуйованим з Китаю доставляють їжу

Фото: скрін з відео

У соціальних мережах зявилося відео, де показано, як евакуйованим з Китаю доставляють їжу

Повідомляє RegioNews.

Так, на територію санаторію візочки з наїдками завозять люди, одягнені у захисні костюми. Кожна порція відсортована в окремий пакетик.

Відповідне відео поширив журналіст Олександр Махов, який теж перебуває в обсервації. Ролик він розмістив на сторінці у Facebook

Журналіст додав, що їжу евакуйованим готують тричі на день.