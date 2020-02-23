13:11  23 лютого
Троє жителів Нових Санжар, яких звинуватили в провокації, записали відеозвернення
12:15  23 лютого
Відчеплений через підозру на коронавірус вагон потягу "Київ-Москва" відправили до України
11:07  23 лютого
ВООЗ стурбована випадками коронавіруса без чіткого зв'язку з Китаєм
UA | RU
UA | RU
23 лютого 2020, 17:38 48

Відео з Нових Санжар: як евакуйованим доставляють їжу

Читайте также
на русском языке
23 лютого 2020, 17:38 48
Читайте также на русском языке
У соціальних мережах зявилося відео, де показано, як евакуйованим з Китаю доставляють їжу
Фото: скрін з відео
У соціальних мережах зявилося відео, де показано, як евакуйованим з Китаю доставляють їжу

Повідомляє RegioNews.

Так, на територію санаторію візочки з наїдками завозять люди, одягнені у захисні костюми. Кожна порція відсортована в окремий пакетик.

Відповідне відео поширив журналіст Олександр Махов, який теж перебуває в обсервації. Ролик він розмістив на сторінці у Facebook

Журналіст додав, що їжу евакуйованим готують тричі на день.

Ось так доставляють їжу в будівлю медбази Нацгвардії, де перебувають евакуйовані з Китаю. Годують тричі на день. #сьогодніUA

Опубліковано Oleksandr Makhov Неділя, 23 лютого 2020 р.


Коронавирус Нові Санжари
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Юрій Богданов
Всеволод Поліщук
Алекс Сказкін
Всі блоги »
Останнім шансом Сопеля був коронавірус
23 лютого 2020, 10:45
Голова Полтавської області: Протистоянь у Нових Санжарах більше не чекаємо
21 лютого 2020, 16:55
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Сопель Ігор Михайлович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Всі досьє »