Прикордонники посилили заходи безпеки на адмінкордоні з Кримом

На адміністративній межі з тимчасово окупованої території України АР Крим та узбережжі Азовського моря проводяться спеціальні заходи із залученням мобільних підрозділів, прикордонної авіації та Морської охорони

На адміністративній межі з тимчасово окупованої території України АР Крим та узбережжі Азовського моря проводяться спеціальні заходи із залученням мобільних підрозділів, прикордонної авіації та Морської охорони

Об этом сообщили в пресс-службе Державної прикордонної служби України, передає RegioNews .

Метою заходів є забезпечення дотримання вимог законодавства у рамках компетенції Держприкордонслужби та запобігання правопорушенням.

Під час спеціальних заходів на ділянках Херсонського та Бердянського загонів прикордонники здійснювали подворові обходи та проводили роз’яснювальну роботу з місцевим населенням.

"Протягом доби прикордонні наряди оглянули близько двох сотень транспортних засобів, перевірили 23 місця базування маломірних плавзасобів, перевірили стан дотримання режиму в КПВВ. В 12 випадках не допустили вихід в море маломірних плавзасобів поза пунктами базування. Стосовно 16 порушників прикордонного режиму склали протоколи адміністративних правопорушень. Виявили 10 випадків незаконного вилову водних живих ресурсів, браконьєрські знаряддя вилучили", - йдеться у повідомлені.