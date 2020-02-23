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23 лютого 2020, 14:40 19

Прикордонники посилили заходи безпеки на адмінкордоні з Кримом

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23 лютого 2020, 14:40 19
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На адміністративній межі з тимчасово окупованої території України АР Крим та узбережжі Азовського моря проводяться спеціальні заходи із залученням мобільних підрозділів, прикордонної авіації та Морської охорони
На адміністративній межі з тимчасово окупованої території України АР Крим та узбережжі Азовського моря проводяться спеціальні заходи із залученням мобільних підрозділів, прикордонної авіації та Морської охорони

Об этом сообщили в пресс-службе Державної прикордонної служби України, передає RegioNews .

Метою заходів є забезпечення дотримання вимог законодавства у рамках компетенції Держприкордонслужби та запобігання правопорушенням.

Під час спеціальних заходів на ділянках Херсонського та Бердянського загонів прикордонники здійснювали подворові обходи та проводили роз’яснювальну роботу з місцевим населенням.

"Протягом доби прикордонні наряди оглянули близько двох сотень транспортних засобів, перевірили 23 місця базування маломірних плавзасобів, перевірили стан дотримання режиму в КПВВ. В 12 випадках не допустили вихід в море маломірних плавзасобів поза пунктами базування. Стосовно 16 порушників прикордонного режиму склали протоколи адміністративних правопорушень. Виявили 10 випадків незаконного вилову водних живих ресурсів, браконьєрські знаряддя вилучили", - йдеться у повідомлені.


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