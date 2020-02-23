Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах

Відомий український педіатр Євген Комаровський назвав ситуацію в Нових Санжарах "высосаною з пальця" і закликав президента "показати обличча маніпуляторів"

Відомий український педіатр Євген Комаровський назвав ситуацію в Нових Санжарах "высосаною з пальця" і закликав президента "показати обличча маніпуляторів"

Таку думку висловив педіатр Євген Комаровський після поїздки в селище, про яку він розповів на своєму YouTube-каналі, повідомляє RegioNews.



"Ситуація, за великим рахунком, ну, просто тупо висмоктана з пальця. На рівному місці на весь світ влаштували грандіозне позорище. Людям не розповідають нічого. Тобто люди, наші чиновники великі, що приймають рішення, опуститися до людей, пояснити їм, що буде, що відбувається, що таке цей коронавірус і так далі – просто нікому це не треба", – зазначив педіатр.

За його словами, люди були перелякані так як не знали детальної інформації. Місцеві відчувають себе "заручниками політичної ситуації", яких игнорирують і маніпулюють.



"Коли в місто, де люди нічого не знають, ні про що не попереджені, раптом входить бронетехніка, влаштовуються блокпости, коли розмови "ось летить" і так далі – перелякатись може хто завгодно", - сказав Комаровський.

"Я дуже прошу вас, дорогий Володимир Олександрович, докладіть всіх зусиль, щоб раз і назавжди показати країні особи маніпуляторів", - висловився Комаровський.

Більш того, він підкреслив, що має на увазі тих людей, які цю ситуацію створили, спровокували конфлікти, проникли туди, а також кидали каміння і палили шини.