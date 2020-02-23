13:11  23 лютого
Троє жителів Нових Санжар, яких звинуватили в провокації, записали відеозвернення
12:15  23 лютого
Відчеплений через підозру на коронавірус вагон потягу "Київ-Москва" відправили до України
11:07  23 лютого
ВООЗ стурбована випадками коронавіруса без чіткого зв'язку з Китаєм
UA | RU
UA | RU
23 лютого 2020, 14:19 85

Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах

Читайте также
на русском языке
23 лютого 2020, 14:19 85
Читайте также на русском языке
Відомий український педіатр Євген Комаровський назвав ситуацію в Нових Санжарах "высосаною з пальця" і закликав президента "показати обличча маніпуляторів"
Відомий український педіатр Євген Комаровський назвав ситуацію в Нових Санжарах "высосаною з пальця" і закликав президента "показати обличча маніпуляторів"

Таку думку висловив педіатр Євген Комаровський після поїздки в селище, про яку він розповів на своєму YouTube-каналі, повідомляє RegioNews.

"Ситуація, за великим рахунком, ну, просто тупо висмоктана з пальця. На рівному місці на весь світ влаштували грандіозне позорище. Людям не розповідають нічого. Тобто люди, наші чиновники великі, що приймають рішення, опуститися до людей, пояснити їм, що буде, що відбувається, що таке цей коронавірус і так далі – просто нікому це не треба", – зазначив педіатр.

За його словами, люди були перелякані так як не знали детальної інформації. Місцеві відчувають себе "заручниками політичної ситуації", яких игнорирують і маніпулюють.

"Коли в місто, де люди нічого не знають, ні про що не попереджені, раптом входить бронетехніка, влаштовуються блокпости, коли розмови "ось летить" і так далі – перелякатись може хто завгодно", - сказав Комаровський.

"Я дуже прошу вас, дорогий Володимир Олександрович, докладіть всіх зусиль, щоб раз і назавжди показати країні особи маніпуляторів", - висловився Комаровський.

Більш того, він підкреслив, що має на увазі тих людей, які цю ситуацію створили, спровокували конфлікти, проникли туди, а також кидали каміння і палили шини.


Нові Санжари
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Юрій Богданов
Всеволод Поліщук
Алекс Сказкін
Всі блоги »
Останнім шансом Сопеля був коронавірус
23 лютого 2020, 10:45
Голова Полтавської області: Протистоянь у Нових Санжарах більше не чекаємо
21 лютого 2020, 16:55
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Сопель Ігор Михайлович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Всі досьє »