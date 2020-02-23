13:11  23 лютого
Троє жителів Нових Санжар, яких звинуватили в провокації, записали відеозвернення
12:15  23 лютого
Відчеплений через підозру на коронавірус вагон потягу "Київ-Москва" відправили до України
11:07  23 лютого
ВООЗ стурбована випадками коронавіруса без чіткого зв'язку з Китаєм
UA | RU
UA | RU
23 лютого 2020, 13:11 94

Троє жителів Нових Санжар, яких звинуватили в провокації, записали відеозвернення

Читайте также
на русском языке
23 лютого 2020, 13:11 94
Читайте также на русском языке
Троє жителів Нових Санжар, яких раніше називали провокаторами з Кропивницького, записали звернення, в якому сказали, що вони патріоти
Фото: скрін з відео
Троє жителів Нових Санжар, яких раніше називали провокаторами з Кропивницького, записали звернення, в якому сказали, що вони патріоти

Відео оприлюднило "Полтавське ТВ" у YouTube, передає RegioNews

Максим Корнієнко, Дмитро Зозуля та Олександр Палько на відео говорять, що вони місцеві жителі і в масових заворушеннях участі не брали.

За словами хлопців, вони просто привезли протестувальникам пиріжки, а потрапивши в кадр стали "знаменитостями".

"Я учасник бойових дій, воював за Україну і люблю свою країну. Я пробув на місці подій годину з цікавості, а тепер на мене виливають всякий бруд", — сказав Корнієнко.

Зазначимо, що після заворушень у Нових Санжарах в соцмережах поширювали кадр з трьома молодими людьми в спортивному одязі, яких назвали провокаторами з інших міст.


короновирус Нові Санжари
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Юрій Богданов
Всеволод Поліщук
Алекс Сказкін
Всі блоги »
Останнім шансом Сопеля був коронавірус
23 лютого 2020, 10:45
Голова Полтавської області: Протистоянь у Нових Санжарах більше не чекаємо
21 лютого 2020, 16:55
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Сопель Ігор Михайлович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Всі досьє »