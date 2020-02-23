Троє жителів Нових Санжар, яких звинуватили в провокації, записали відеозвернення
Троє жителів Нових Санжар, яких раніше називали провокаторами з Кропивницького, записали звернення, в якому сказали, що вони патріоти
Троє жителів Нових Санжар, яких раніше називали провокаторами з Кропивницького, записали звернення, в якому сказали, що вони патріоти
Відео оприлюднило "Полтавське ТВ" у YouTube, передає RegioNews
Максим Корнієнко, Дмитро Зозуля та Олександр Палько на відео говорять, що вони місцеві жителі і в масових заворушеннях участі не брали.
За словами хлопців, вони просто привезли протестувальникам пиріжки, а потрапивши в кадр стали "знаменитостями".
"Я учасник бойових дій, воював за Україну і люблю свою країну. Я пробув на місці подій годину з цікавості, а тепер на мене виливають всякий бруд", — сказав Корнієнко.
Зазначимо, що після заворушень у Нових Санжарах в соцмережах поширювали кадр з трьома молодими людьми в спортивному одязі, яких назвали провокаторами з інших міст.
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
- 16:39 23 лютого Олегу Зубкову дозволили виїзд з Росії та анексованого Криму
- 16:13 23 лютого Термін обсервації для евакуйованих з Китаю не змінюватимуть
- 15:53 23 лютого Харківські волонтери повезли у Нові Санжари харчі для евакуйованих з Китаю
- 15:23 23 лютого Трамп наказав блокувати книгу Болтона, в якій зачеплена тема України
- 14:40 23 лютого Прикордонники посилили заходи безпеки на адмінкордоні з Кримом
- 14:19 23 лютого Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
Всі блоги »
Останнім шансом Сопеля був коронавірус
23 лютого 2020, 10:45
Голова Полтавської області: Протистоянь у Нових Санжарах більше не чекаємо
21 лютого 2020, 16:55
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Сопель Ігор Михайлович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації