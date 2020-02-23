Троє жителів Нових Санжар, яких звинуватили в провокації, записали відеозвернення

Троє жителів Нових Санжар, яких раніше називали провокаторами з Кропивницького, записали звернення, в якому сказали, що вони патріоти

Фото: скрін з відео

Троє жителів Нових Санжар, яких раніше називали провокаторами з Кропивницького, записали звернення, в якому сказали, що вони патріоти

Відео оприлюднило "Полтавське ТВ" у YouTube, передає RegioNews Максим Корнієнко, Дмитро Зозуля та Олександр Палько на відео говорять, що вони місцеві жителі і в масових заворушеннях участі не брали. За словами хлопців, вони просто привезли протестувальникам пиріжки, а потрапивши в кадр стали "знаменитостями". "Я учасник бойових дій, воював за Україну і люблю свою країну. Я пробув на місці подій годину з цікавості, а тепер на мене виливають всякий бруд", — сказав Корнієнко. Зазначимо, що після заворушень у Нових Санжарах в соцмережах поширювали кадр з трьома молодими людьми в спортивному одязі, яких назвали провокаторами з інших міст.

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