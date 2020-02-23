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23 лютого 2020, 12:40 46

МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю

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23 лютого 2020, 12:40 46
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В одної з евакуйованих з КНР сталося загострення хронічної гастроентерологічної хвороби
Фото: Радіо Свобода
В одної з евакуйованих з КНР сталося загострення хронічної гастроентерологічної хвороби

Про це передає RegioNews із посиланням на прес-службу МОЗ України.

Подробиці події розповів аступник Міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, який наразі працює в оперативному штабі в зоні обсервації.

Ввечері 22 лютого в обсерваторі, де перебувають евакуйовані з Уханю люди, в іноземної громадянки з’явився біль у животі. Фахівці провели обстеження та діагностику, назначено лікування.

Встановлено, що це загострення хронічної гастроентерологічної хвороби евакуйованої.

"Лікарі прибули із пересувним апаратом для проведення ультразвукової діагностики та з спеціальними контейнерами для забору проб. Полтавські медики спрацювали оперативно. Зайшли, здійснили медичний огляд та вийшли із приміщення обсерватора із дотриманням всіх протиепідемічних норм", - зазначив він.

Лікарі склали план лікування, призначили дієтичне меню та залишили на спостереження в обсервації. Зараз евакуйована почуває себе добре.

"Решта евакуйованих пасажирів, члени екіпажу та супроводжуючі особи почуваються добре. Вони також не мають жодних ознак гострих респіраторних захворювань", - йдеться у повідомлені.

Евакуйовані громадяни, екіпаж літака та супроводжуючі особи перебувають на обсервації в медичному центрі Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавській області під постійним наглядом медиків. Сьогодні 4 доба обсервації.

Повідомлялося, що Україна може відправити другий літак для евакуації людей з Китаю.

Кроме того, в больнице Новых Санжар открыли кабинеты с областными специалистами и психологами.


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