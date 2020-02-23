Відчеплений через підозру на коронавірус вагон потягу "Київ-Москва" відправили до України

Підозра на коронавірус у громадянки Китаю, яку зняли з потяга "Київ-Москва" на кордоні з Росією, не підтвердилася, тож відчеплений вагон відправили до України

Фото: bragazeta.ru

Підозра на коронавірус у громадянки Китаю, яку зняли з потяга "Київ-Москва" на кордоні з Росією, не підтвердилася, тож відчеплений вагон відправили до України

Про це RegioNews повідомили в Кабінеті міністрів України. В уряді, посилаючись на націлнального координатора Міжнародних медико-санітарних правил Росії, запевнили, що пасажирка потяга не інфікована коронавірусом Covid-19. "Відтак, одинадцять українців, які подорожували в тому ж вагоні, що і громадянка КНР, та два бортпровідники-українці, які обслуговували цей вагон, також не є інфікованими. Відчеплений вагон із пасажирами 22 лютого вночі було відправлено до Києва. Госпіталізованих українців відпустили з лікарні", – зазначають в Кабінеті міністрів. Крім того, українців, яких госпіталізували в Росії, Посольство України в Москві забезпечувало допомогою та харчуванням. 21 лютого стало відомо, що громадянку Китаю із симптомами респіраторного захворювання виявили під час проходження митно-прикордонного контролю на залізничній станції Суземка (РФ) та госпіталізували у Брянську. Усіх інших пасажирів, які були з нею у вагоні, ізолювали, вагон відчепили.

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