Відчеплений через підозру на коронавірус вагон потягу "Київ-Москва" відправили до України
Про це RegioNews повідомили в Кабінеті міністрів України.
В уряді, посилаючись на націлнального координатора Міжнародних медико-санітарних правил Росії, запевнили, що пасажирка потяга не інфікована коронавірусом Covid-19.
"Відтак, одинадцять українців, які подорожували в тому ж вагоні, що і громадянка КНР, та два бортпровідники-українці, які обслуговували цей вагон, також не є інфікованими. Відчеплений вагон із пасажирами 22 лютого вночі було відправлено до Києва. Госпіталізованих українців відпустили з лікарні", – зазначають в Кабінеті міністрів.
Крім того, українців, яких госпіталізували в Росії, Посольство України в Москві забезпечувало допомогою та харчуванням.
21 лютого стало відомо, що громадянку Китаю із симптомами респіраторного захворювання виявили під час проходження митно-прикордонного контролю на залізничній станції Суземка (РФ) та госпіталізували у Брянську. Усіх інших пасажирів, які були з нею у вагоні, ізолювали, вагон відчепили.
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