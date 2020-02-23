Смерть підприємця в будинку Кожари кваліфікували як вбивство
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресс-службу Нацполіції.
Правоохоронці встановили, що у будинку перебували троє осіб - подружжя та їхній гість. Усі троє вживали алкогольні напої. За словами жінки, вона була в іншій кімнаті, коли гість вистрілив собі у голову з пістолета господаря.
Утім, згодом правоохоронці отримали дані, які дають підстави припускати, що чоловік міг не сам покінчити із життям.
"Відтак за погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфіковано із самогубства на умисне вбивство - ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України", - йделься у повідомлені.
Для встановлення всіх обставин події проводяться першочергові слідчі дії, серед яких - низка експертиз.
Нагадаємо, 21 лютого у поліцію надійшло повідомлення про самогубство чоловіка у селі Чайки Київської області. Мова йде про смерть підприємця Сергія Старицького, який помер у будинку ексочільника МЗС Леоніда Кожари. Останній був міністром в уряді колишнього прем'єра Миколи Азарова.
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