У світі від коронавірусу вилікувались понад 23 тисячі людей

Від китайського коронавірусу Covid-19 вже успішно вилікувались 23 196 осіб

Від китайського коронавірусу Covid-19 вже успішно вилікувались 23 196 осіб

Про це свідчать дані карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, повідомляє RegioNews.

В той же час зафіксовано 2461 летальних випадків. Усього за час поширення вірусу захворіла 78767 людина. Найбільше заражень відбулось на материковій частині Китаю – 76936. Ще 634 людини інфікувались на круїзному лайнері Diamond Princess, що перебуває у берегів Японії.

У Південній Кореї кількість хворих вже перевалила за 500 осіб, у Японії всього захворіло 135 осіб.