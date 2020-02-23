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23 лютого 2020, 09:57 14

Вибори США: Берні Сандерс лідирує на первинних голосуваннях демократів в Неваді

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23 лютого 2020, 09:57 14
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Сенатор Берні Сандерс лідирує в первинному голосуванні в Неваді за право висуватися в президенти США від Демократичної партії
Сенатор Берні Сандерс лідирує в первинному голосуванні в Неваді за право висуватися в президенти США від Демократичної партії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Сандерс отримав в цьому штаті підтримку 46,6% виборців. Друге місце зі значним відривом посів колишній віце-президент США Джо Байден з 20,7% голосів. Третє місце зайняв колишній мер міста Саут-Бенд (штат Індіана) Піт Буттіджіч (15,1 %%), четверте - сенатор від Массачусетса Елізабет Воррен (9,5%).

"Я абсолютно впевнений, що ми можемо створити уряд, заснований на співчутті, любові і правді, а не так, як зараз - на жадібності, корупції і брехні", - заявив Сандерс, виступаючи перед прихильниками.

За словами сенатора, його команда "зібрала різновікову, мультирасову коаліцію, яка переможе не тільки в Неваді, а й у всій країні".


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