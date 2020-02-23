Кількість заражень коронавірусом в Італії досягло 50

На півночі Італії смертельний вірус Covid-19 виявили вже у 50 осіб

На півночі Італії смертельний вірус Covid-19 виявили вже у 50 осіб

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на агентство ANSA.

В Ломбардії зафіксовано найбільшу кількість випадків зараження – 39. Крім того, 11 осіб заразилися в регіоні Венето.

Повідомляється про одного пацієнта з симптомами респіраторного захворювання в центральній області Умбрія. Відзначається, що цього чоловіка, який міг підхопити вірус у Ломбардії, ізолювали.

Раніше повідомлялося, що від коронавіруса в Італії померли двоє людей – чоловік і жінка, обом було більше 70 років.

Десять муніципалітетів регіону ізолювали 250 чоловік, які контактували з інфікованими, знаходяться на карантині. Влада міста Кремона закрили школи і заборонила демонстрації, мер радить людям не виходити з дому.

У регіоні Венето влада розпорядилась припинити роботу навчальних закладів.

Влада Італії стверджують, що проводить всі необхідні заходи для запобігання розповсюдження вірусу.