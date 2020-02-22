Депутат з Кременчука пригрозив "поставити раком" співробітників "Полтаваобленерго"
Депутат міської ради Кременчука Полтавської області Денис Терещенко влаштував словесну перепалку зі співробітниками "Полтаваобленерго"
Депутат міської ради Кременчука Полтавської області Денис Терещенко влаштував словесну перепалку зі співробітниками "Полтаваобленерго"
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДС.
Депутат міської ради Кременчука Денис Терещенко влаштував перпалку зі співробітниками "Полтаваобленерго". В мережу потрапило відео інциденту, на якому чути, як політик пригрозив "поставити раком" електриків.
Депутата розлютило те, що вони почали роботу, не маючи при собі документів. На кадрах чути, як він назвав себе "господарем народу" після того, як його звинувачували в хамській поведінці.
"Так з людьми не розмовляють, навіть якщо Ви — депутат", - говорить один з робітників.
"Ви мені не кажіть, що робити", - відповідає політик.
"Ви ж слуга народу?" - каже далі робочий.
"Ні. Я - господар народу", - заперечує депутат.
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