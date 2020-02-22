Слуги не працюють: в партії "Слуга народу" немає жодного осередку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Комітету виборців України у facebook.
Комітет виборців проаналізував останній звіт політичної партії "Слуга Народу" про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за IV квартал 2019 року.
Відповідно до нього в партії офіційно не працює жодного працівника і немає жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.
За даними звіту партія загалом витратила 479 млн. грн., однак з них жодної гривні на заробітну плату. КВУ відзначає, що така ситуація може свідчити про тінізацію роботи в "Слузі Народу".
Щодо інших парламентських партій, ВО "Батьківщина" має 96 працівників, понад 600 осередків, "Європейська солідарність" 39 офіційних працівників, 29 місцевих організацій зі статусом юрособи, "Опозиційна платформа За життя" 3 працівники, 30 осередків, "Голос" 6 працівників, 13 осередків.
"Ми припускаємо, що частина робіт, таких як ведення бухгалтерії чи прибирання офісу можуть виконувати на контрактній основі. Однак робота такої структури як парламентська партія передбачає легальну діяльність десятків людей, які займаються організаційною, медійною та іншою партійною роботою. На практиці ситуація з нулями в звіті "Слуги Народу" може свідчити, що значна частина її діяльності перебуває в тіні, а заробітна плата може виплачуватися в конвертах. Де факто звіт партії показує, що "Слуга Народу" залишається переважно віртуальною політичною силою", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
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