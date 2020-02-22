Очільнику курортної Затоки повідомили про підозру і відсторонили від посади
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думская.нет.
В. о. голови Затоковского селищної ради В'ячеславу Бокію повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 5 ст. 191 і частиною 1 ст. 366 КК України — "привласнення або розтрата коштів" і "службове підроблення".
Сьогодні суддя Київського райсуду Одеси Юлія Федулеева обирає йому запобіжний захід. У понеділок можлива сесія селищної ради, на якій Бокія знімуть з посади секретаря.
Суд відсторонив Бокоя від посади на два місяці. Вирішується питання про запобіжний захід. Прокуратура вимагала відправити його в СІЗО.
Виробництво, про який йде мова, відкрито за фактом розтрати бюджетних коштів в ході реконструкції очисних споруд мікрорайону "Райдужний". Договір підряду було укладено з компанією "Південьбудізол", яка повинна була отримати за роботу 19 млн грн. У 2019 році їй перерахували 5,7 млн грн.
При цьому, за даними слідства, реконструкція проводилася з внесенням недостовірних відомостей у акти виконаних робіт - завищували обсяги і ціни. Грошові кошти були переведені на рахунки фіктивних підприємств і надалі зняті.
Зазначимо, що це далеко не єдине кримінальне провадження, в якому фігурують посадові особи і депутати Затоківської селищної ради. Ще одне відкрите за ознаками частини 3 ст. 364 КК - зловживання владою або службовим становищем і стосується можливого незаконного відчуження земель курортного селища.
Вчора в рамках цієї справи Білгород-Дністровський міськрайонний суд наклав арешт на 87 земельних ділянок загальною площею майже 7 га, розташованих на Вокзальній вулиці і бульварі Золотий Берег.
У минулому році СБУ викрила керівництво Затоки у вимаганні хабара. Нібито Бокій, депутат селищної ради Едуард Кушнір і один з членів виконкому хотіли отримати від місцевого підприємця 87 тисяч доларів США за виділення трьох земельних ділянок в курортній зоні.
20 грудня оперативники спецслужби затримали при отриманні першої частини хабара в розмірі 11 тисяч доларів Кушніра.
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