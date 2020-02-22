На Сумщині на хабарі у 5 тисяч доларів затримали керівника держпідприємства
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Правоохоронцями викрито злочинну діяльність керівника державного підприємства. За вирішення питань, що входять до сфери його компетенції, курівник вимагав від громадянина неправомірну вигоду.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження, у межах якого оперативники, слідчі та військові прокурори задокументували факт вимагання з громадянина 5 тисяч доларів США неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв сприяти у безперешкодному укладенні договору оренди приміщень, що перебувають в управлінні підприємства.
Під час одержання визначеної керівником суми його було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Гроші, одержані у якості неправомірної вигоди, були виявлені під час проведення санкціонованого обшуку у службовому кабінеті посадовця.
Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та в подальшому обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, на Волині затримано начальника відділу Нацполіції. Посадовця підозрюють у вимаганні 3 тис доларів США неправомірної вигоди.
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