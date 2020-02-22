У Нових Санжарах наявні ознаки дезінформації та паніки, - радник Авакова

Правоохоронці перевіряють будь-яку інформацію про наявність у Нових Санжарах провокаторів

Правоохоронці перевіряють будь-яку інформацію про наявність у Нових Санжарах провокаторів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГУ Національної поліції в Полтавській області.

Наразі правоохоронці здійснюють комплекс заходів для того, щоб визначити роль кожного причетного до заворушень. Про це сьогодні, 22 лютого, заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко під час брифінгу у Нових Санжарах.

"Ми фізично встановлюємо кожну особу, яка брала участь в різній якості у заворушеннях: хтось підбурював, хтось безпосередньо вчиняв дії з ознаками кримінального злочину або правопорушення. Ми працюємо з широким обміном інформації та свідчень. Тому і СБУ і НПУ перевіряють всю інформацію про наявність у Нових Санжарах провокаторів", - наголосив Іван Варченко.

Зараз встановлені понад 25 осіб правопорушників - мешканців Нових Санжар або району, поліція перевіряє інформацію щодо немісцевих учасників.

"Сьогодні затриманому за насильницькі дії щодо поліцейського буде обиратися судом запобіжний захід і ми наполягаємо щоб цей захід був тримання під вартою", - сказав радник міністра.

За його словами, у Нових Санжарах наявні ознаки дезінформації та паніки, яка свідомо сіялася серед людей. Національна гвардія та Нацполіція враховують всі виклики, загрози і особливості при розрахунку сил та засобів.



"Ми не зацікавлені в тому, щоб дегуманізувати місцеве населення, ми хочемо, щоб люди якнайшвидше подолали ситуацію, яку допустили 20 лютого в межах свого населеного пунку. Ті, хто вчинив злочинні дії, мають понести покарання. Будуть враховані як пом‘якшуючі так і обтяжуючі обставини. Зараз вся Україна допомагає нашим громадянам, які повернулися з іншої країни, - зазначив Ваченко.