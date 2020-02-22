У Росії на мирній акції затримали семеро осіб

У Москві поліція затримала семеро людей під час акції на честь дня народження громадянського активіста Костянтина Котова, засудженого на чотири роки колонії за звинуваченням у неодноразовому порушенні правил проведення мітингів

Фото з сайту Настоящее время

У Москві поліція затримала семеро людей під час акції на честь дня народження громадянського активіста Костянтина Котова, засудженого на чотири роки колонії за звинуваченням у неодноразовому порушенні правил проведення мітингів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Настоящее время. Сьогодні Котову виповнюється 35 років. Активісти запустили в небо кілька повітряних кульок кольору російського прапора. Серед затриманих було двоє журналістів – кореспонденти видання Sota.Vision і "Нової газети". Пізніше журналістів відпустили без складання протоколів. 27 січня Конституційний суд Росії постановив переглянути справу активіста Костянтина Котова: у вересні 2019 року його засудили до чотирьох років колонії за порушення правил проведення масових акцій. 25 січня президент Путін розпорядився перевірити законність вироку Котову, призначивши відповідальним за виконання доручення колишнього заступника голови Слідчого комітету Ігоря Краснова. Повідомити про результати перевірки він повинен буде до 31 березня. У грудні Костянтин Котов подав до Конституційного суду скаргу, в якій стверджував, що стаття 212.1 КК, за якою він був засуджений, порушує його конституційне право на свободу мирних зібрань, і вимагав визнати її такою, що не відповідає Конституції. Тоді ж в ході прес-конференції Путіна запитали про вирок Котову. Той пообіцяв "подивитися", зазначивши, що посилення відповідальності за неодноразові порушення існує "у всіх правових системах". Нагадаємо, на мітингах опозиції в Казахстані затримано більше сотні людей, які скандували "Прокинься, Казахстан", "Нехай Назарбаєв іде!" та "Старий, іди геть!".

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