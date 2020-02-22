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22 лютого 2020, 15:52 11

Жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу в Україні не зафіксовано, - МОЗ

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22 лютого 2020, 15:52 11
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У МОЗ запевняють, що випадків розповсюдження коронавірусу в Україні немає. Ситуацію тримають на контролі, а у прибулих із Китаю українців раз на три дні братимуть зразки на аналіз
У МОЗ запевняють, що випадків розповсюдження коронавірусу в Україні немає. Ситуацію тримають на контролі, а у прибулих із Китаю українців раз на три дні братимуть зразки на аналіз

Як повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство охорони здоров’я України, станом на 22 лютого 2020 року в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

У світі зареєстровано 77 661 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 360 - летальні. Одужало вже 20 925 осіб.

В евакуйованих із Китаю українців, розміщених у Нових Санжарах, та медичного персоналу раз на три дні братимуть біологічний матеріал для проведення молекулярно-генетичних досліджень для виявлення можливої наявності коронавірусу. Результати аналізів будуть вивчатися у лабораторіях Києва, громадськості надаватиметься інформація про результати досліджень.

Вчора Центром громадського здоров’я України було отримано повідомлення про виявлення у потягу Київ-Москва громадянки КНР з симптомами гострого респіраторного захворювання. Її було госпіталізовано в Брянську обласну інфекційну лікарню на території Російської Федерації. За результатами лабораторного дослідження COVID-19 не підтверджено.

Вагон був відчеплений та поставлений на санітарну стоянку. У вагоні перебували 6 українців, які відмовилися від госпіталізації. Наразі громадяни України забезпечені всім необхідним.


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