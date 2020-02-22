13:09  22 лютого
У Болгарії суд дозволив екстрадувати фігуранта справи Гандзюк
14:36  22 лютого
Заразила усіх і повернулася: Скалецька просить не сіяти паніку
13:59  22 лютого
Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
UA | RU
UA | RU
22 лютого 2020, 15:02 32

Учасниць скандального побиття 14-річної дівчини на Житомирщині заарештували

Читайте также
на русском языке
22 лютого 2020, 15:02 32
Читайте также на русском языке
17 лютого у селі Хажині Бердичівського району троє неповнолітніх побили 14-річну дівчину. Процес фільмували, відео виклали в соціальні мережі. Наразі усі троє затримані
Фото із сайту ТСН
17 лютого у селі Хажині Бердичівського району троє неповнолітніх побили 14-річну дівчину. Процес фільмували, відео виклали в соціальні мережі. Наразі усі троє затримані

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГУ Національної поліції в Житомирській області.

21 лютого слідчі Бердичівського відділу поліції оголосили про підозру у вчинені хуліганства трьом дівчатам віком 14-15 років, причетним до побиття подруги.

17 лютого троє дівчат призначили зустріч іншій нібито для розмови. Разом відійшли у безлюдне місце поблизу закинутої будівлі у с. Хажині Бердичівського району. Там спілкування між школярками швидко перейшло у побиття потерпілої. Під час цього одна з кривдниць усе фільмувала за допомогою мобільного. Згодом, увечері цього ж дня, виклала запис у соціальну мережу.

Наступного дня мати побитої звернулася у поліцію, повідомила про побиття її 14-річної доньки. Свою заяву жінка підтвердила відеозаписом, зробленим під час побиття. Опубліковане в соціальних мережах відео набрало багато розголосу, наразі воно недоступне для перегляду.

Постраждала від побиття дівчинка нині знаходиться у лікарні. Її здоров’ям опікуються медики.

Усіх учасниць зафільмованого конфлікту поліцейські встановили і відкрили кримінальне провадження. Неповнолітнім дівчатам оголошено про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб ч.2 ст. 296 ККУ.

Досудове розслідування триває. Законодавством передбачено настання кримінальної відповідальності за такі дії з 14-річного віку. За подібні проотиправні дії Кримінальним кодексом України визначено покарання - до 5 років обмеження волі чи до 4 років ув’язнення.


діти бійка хуліганство житомир
На Львівщині понад 400 дітей знайшли нові родини
17 лютого 2020, 16:36
На Буковині із родини вилучили чотирьох дітей
14 лютого 2020, 11:38
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Останні Популярні
Юрій Богданов
Всеволод Поліщук
Алекс Сказкін
Всі блоги »
Голова Полтавської області: Протистоянь у Нових Санжарах більше не чекаємо
21 лютого 2020, 16:55
Іспит для антикорсуду. Хто зливає справу Кістіона
21 лютого 2020, 13:40
Всі публікації »
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Всі відео »
Сопель Ігор Михайлович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Всі досьє »