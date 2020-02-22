Учасниць скандального побиття 14-річної дівчини на Житомирщині заарештували

17 лютого у селі Хажині Бердичівського району троє неповнолітніх побили 14-річну дівчину. Процес фільмували, відео виклали в соціальні мережі. Наразі усі троє затримані

Фото із сайту ТСН

17 лютого у селі Хажині Бердичівського району троє неповнолітніх побили 14-річну дівчину. Процес фільмували, відео виклали в соціальні мережі. Наразі усі троє затримані

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГУ Національної поліції в Житомирській області.

21 лютого слідчі Бердичівського відділу поліції оголосили про підозру у вчинені хуліганства трьом дівчатам віком 14-15 років, причетним до побиття подруги.

17 лютого троє дівчат призначили зустріч іншій нібито для розмови. Разом відійшли у безлюдне місце поблизу закинутої будівлі у с. Хажині Бердичівського району. Там спілкування між школярками швидко перейшло у побиття потерпілої. Під час цього одна з кривдниць усе фільмувала за допомогою мобільного. Згодом, увечері цього ж дня, виклала запис у соціальну мережу.

Наступного дня мати побитої звернулася у поліцію, повідомила про побиття її 14-річної доньки. Свою заяву жінка підтвердила відеозаписом, зробленим під час побиття. Опубліковане в соціальних мережах відео набрало багато розголосу, наразі воно недоступне для перегляду.

Постраждала від побиття дівчинка нині знаходиться у лікарні. Її здоров’ям опікуються медики.

Усіх учасниць зафільмованого конфлікту поліцейські встановили і відкрили кримінальне провадження. Неповнолітнім дівчатам оголошено про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб ч.2 ст. 296 ККУ.

Досудове розслідування триває. Законодавством передбачено настання кримінальної відповідальності за такі дії з 14-річного віку. За подібні проотиправні дії Кримінальним кодексом України визначено покарання - до 5 років обмеження волі чи до 4 років ув’язнення.