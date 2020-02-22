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22 лютого 2020, 14:57 96

Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги

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22 лютого 2020, 14:57 96
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Президент України Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля
Президент України Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля

Фото: Facebook/Ігор Сопель

Відповідна інформація зявилася на сайті голови держави, пише RegioNews.

"У зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки Президент України прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку із займаної посади за власним бажанням", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Ігор Сопель був призначений на посаду голови Тернопільської обласної державної адміністрації 31 жовтня 2019 року. Попередня посада - керівник Хоростківського регіонального структурного підрозділу ТОВ "Агробізнес".

Повне досьє Ігоря Сопеля читайте тут

Нагадаємо, 18 лютого в Тернопільській області відбувалися масові протести, щоб не допустити поселення евакуйованих з Китаю українців на території області.

19 лютого, в Тернополі на засіданні сесії обласної ради розглядали питання розміщення на території області евакуйованих з Китаю.


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